УЕФА назвал лучший гол Лиги чемпионов группового этапа 20/21. Видео
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси забил лучший гол сезона в Лиге чемпионов 2021/2022, сообщает официальный Twitter Европейского футбольного союза (УЕФА). 34-летний капитан сборной Украины оформил свой шедевр в игре с английским "Манчестер Сити".
Этот удар собрал почти 50 000 голосов болельщиков, что составило четверть от общего количества проголосовавших.
🌠 Лучший гол группового этапа! 🌠— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 17, 2021
Более 200 тысяч голосов, и победителем становится... 👇#UCLGOTGS | #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/CXxQDUUmoc
Во втором тайме матча 2-го тура Месси, получив мяч в центре поля, обыгрался с Килианом Мбаппе и из-за границ штрафной площадки мощнейшим "выстрелом" отправил мяч в сетку ворот Эдерсона. Это был первый гол аргентинца за французский клуб, куда он перешел в августе.
В итоге матч завершился победой парижан со счетом 2:0.
На втором месте расположился хавбек "Ливерпуля" Тьяго Алькантары в поединке с португальским "Порту".
Третья позиция у поляка Роберт Левандовски ("Бавария"), который эффектно и точно пробил через себя в ворота киевского "Динамо" в 5-м туре.
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце ноября Месси был назван обладателем "Золотого мяча-2021" – премии лучшему игроку в европейском футболе, которую вручает издание France Football.
14 декабря УЕФА назвал сборную группового этапа Лиги чемпионов. В число 11 лучших не Месси не попал.