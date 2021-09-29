Невероятный промах и дебютный гол Месси: как прошел суперматч ПСЖ – "Манчестер Сити" в ЛЧ

ПСЖ обыграл "Манчестер Сити" в центральном матче 28 сентября в Лиге чемпионов. Поединок второго тура группового турнира прошел в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и закончился со счетом 2:0.

Первый по-настоящему опасный момент в противостоянии закончился голом после того, как нападающий хозяев Килиан Мбаппе получил мяч в штрафной площади англичан и сделал прострел, который на дальней штанге замкнул Идрисса Гана Гейе. Сенегалец принял "круглого" и вогнал его в "девятку".

Подопечные Пепа Гвардиола пошли вперед большими силами и в середине первого тайма имели отличный шанс для того, что сравнять счет, но Бернарду Силва допустил невероятный промах. В этом игровом эпизоде сначала Рахим Стерлинг попал в перекладину после фланговой подачи от партнера, а португалец еще раз пробил в каркас, находясь в нескольких метрах от ворот.

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"Манчестер Сити" продолжал давить и до перерыва, и после него, но именно ПСЖ снова удалось забить и снять все вопросы о победителе матча на 74-й минуте. Свой дебютный гол за французский гранд забил звездный нападающий Лионель Месси. Аргентинец обыгрался с Мбаппе и красивым ударом вогнал мяч в сетку, не оставив шансов голкиперу.

Таким образом ПСЖ обошел "Сити" в таблице и теперь делит первое место с "Брюгге" – у команд по четыре очка. "Горожане" занимают третью позицию с тремя пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной сенсацией 28 сентября стало домашнее поражение "Реала" в противостоянии с "Шерифом", который тренирует украинец Юрий Вернидуб.