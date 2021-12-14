Без Роналду и Месси: УЕФА назвал сборную группового этапа Лиги чемпионов

После проведения жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА опубликовал свою версию символической сборной групповой стадии. Примечательно, что в число 11 лучших не попал ни обладатель "Золотого мяча"-2021 аргентинец Лионель Месси, ни его партнер по французскому ПСЖ бразилец Неймар, ни португалец Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".

Состав сборной появился на странице УЕФА в Instagram. Трио форвардов составили: Роберт Левандовски из "Баварии", Килиан Мбаппе из ПСЖ и Себастьен Алле из "Аякса", забивший 10 мячей в шести матчах.

На краях полузащиты оказались Лерой Сане из "Баварии" и Мохамед Саллах из "Ливерпуля", а в центре Кристофер Нкунку из "Лейпцига" и Арно Груневельд (Данджума) из "Вильярреала".

Видео дня

Защитную линию составили Николас Отаменди из "Бенфики", Жоао Кансело из "Манчестер Сити" и Андреас Кристенсен из "Челси". А стражем ворот поставили грека Одиссеаса Влаходимоса из "Бенфики".

Также болельщикам предлагается принять в голосовании в соцсетях и назвать лучшего по их мнению футболиста группового этапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" получило соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Накануне звездного футболиста "Бенфики" ограбили дома.