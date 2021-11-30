'Ты заслужил': Месси признался, кто должен был получить 'Золотой мяч'

После получения седьмого в своей карьере "Золотого мяча" Лионель Месси сделал признание, что больше всего почетный приз заслужил другой футболист – Роберт Левандовски. 34-летний аргентинец сказал искренние слова непосредственно польскому форварду "Баварии" на церемонии вручения наград, которая прошла 29 ноября в Париже.

Об этом пишет GFFN на странице в Twitter. "Ты заслужил "Золотой мяч". В прошедшем году все были едины во мнении, что ты являешься главным победителем", – заявил Лео.

Впрочем, 33-летнего польского голеадора не оставили без внимания и вручили ему приз лучшего форварда 2021 года.

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Лионель же по традиции написал в сетях пост со словами благодарности родным и близким, партнерам по сборной Аргентины, "Барселоне" и ПСЖ.

Кстати, на церемонию в парижский театр Шатле лучший футболист планеты пришел со всем семейством.

Напомним, у ближайшего преследователя Лео, португальца Криштиану Роналду, – пять "Золотых мячей".

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