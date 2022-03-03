УЕФА наказал Беларусь из-за поддержки нападения России на Украину

Александр Чеканов
Футбол
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УЕФА наказал Беларусь из-за поддержки нападения России на Украину
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Белорусские футбольные команды не смогут проводить домашние поединки под эгидой Европейского футбольного союза (УЕФА) на территории страны. Запрет вводится как для клубных соревнований, так и для турниров сборных.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА по итогам внеочередного заседания исполнительного комитета организации. Также отмечается, что в ближайшее время против страны, которая поддерживает военное вторжение России в Украину, могут быть применены новые санкции.

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"Клубы и национальные команды Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, должны проводить свои домашние матчи на нейтральном поле. Помимо этого матчи, в которых белорусские команды будут являться хозяевами, пройдут без зрителей. Исполнительный комитет УЕФА намерен проводить дополнительные внеочередные заседания на регулярной основе в случае необходимости, чтобы совершать переоценку правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принимать дальнейшие решения, если это потребуется", – говорится в заявлении УЕФА.

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Напомним, ранее УЕФА и ФИФА исключили сборные России и клубы страны из всех международных турниров. Таким образом в европейском футболе отреагировали на нападение РФ на Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение разорвать контракт с российской государственной компанией-монополистом "Газпром". Кроме того, ранее Санкт-Петербург был лишен права провести финал Лиги чемпионов-2022.

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