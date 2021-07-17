УЕФА категорично ответил росСМИ из-за 'Героям слава!' на форме клубов УПЛ

Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет вмешиваться в ситуацию с нанесением на форму всех клубов украинской Премеьр-лиги карты с Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Это является внутренним делом Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Об этом в УЕФА заявили в комментарии российскому пропагандистскому информационному агентству РИА Новости. "Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги (УПЛ). Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", – подчеркнули УЕФА.

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Напомним, в новом регламенте УПЛ говорится, что все футбольные клубы должны нанести на свою игровую форму большую эмблему УАФ, содержащей лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Отметим, что лозунг "Слава Украине! Героям слава!" и карта Украины с аннексированным Крымом на форме сборной Украины на Евро-2020 вызвала настоящую истерику в России.

В Государственной думе требовали от УЕФА запретить форму "желто-синих", а также обвинили Украину в политизации турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча 1/8 финала Евро-2020 Украина – Швеция фанаты устроили перекличку "Слава Украине!" – "Героям слава!". Подопечные Андрея Шевченко обыграли скандинавскую команду, а в четвертьфинале проиграли англичанам.

Легендарный украинский нападающий Иван Гецко раскритиковал наставника сборной. Он отметил, что тренерскому штабу не удалось полностью раскрыть потенциал команды.