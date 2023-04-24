УАФ ответила, снимется ли сборная Украины с отбора Евро-2024 после приказа Минспорта

Сборная Украины не будет сниматься с отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года. Несмотря на приказ Министерства спорта страны о запрете участия в соревнованиях, куда допускают представителей России и Беларуси, "желто-синие" продолжат борьбу за путевку на первенство континента.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. Он опубликовал ответ Минспорта на запрос федерации относительно участие в квалификации к Евро. Наша команда прекратит выступления в турнире только в том случае, если беларусы станут соперниками украинцев.

"Учитывая решение исполкома УЕФА от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации структурные подразделения Минспорта будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых будут принимать участие и белорусские команды. В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минспорта", – говорится в документе.

Напомним, а начале лета "сине-желтые" сыграют в отборе Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня). В стартовой игре турнира Украина проиграла Англии в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров со словами "уже всех достал" призвал не спекулировать на его имени из-за слухов относительно работы в национальной сборной Украины.

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