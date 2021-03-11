УАФ наказала донецкий "Олимпик" и запретил играть на стадионе "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ) запретил донецкому "Олимпику" до конца сезона проводить матч на киевском стадионе "Динамо" им. Лобановского.

Такое решение КДК УАФ принял по итогам скандала в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Олимпиком" и "Шахтером".

Как сообщается на официальном сайте УАФ, клуб-хозяин не обеспечил надлежащего уровня безопасности при подготовке и проведении матча, следствием чего стало возможным несанкционированное появление президента клуба в судейской комнате и на послематчевом флеш-интервью.

Также отмечается, что "Олимпик" не обеспечил надлежащего отъезда бригады арбитров матча со стадиона, что является нарушением регламентных требований.

"По результатам рассмотрения КДК УАФ принял решение о наложении на "Олимпик" штрафа в размере 500 000 грн за систематическое необеспечение безопасности клубом-хозяином во время матчей УПЛ. Клуб предупрежден о возможности применения нефинансовых санкций, в том числе в виде лишения турнирных очков, в случае повторения нарушений", – говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Напомним, что 6 марта донецкий "Олимпик" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в УПЛ проиграл землякам из "Шахтера" (0:1). В этой встрече арбитры после просмотра ВАР отменили гол "Олимпика".

После поединка разъяренный президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" с нецензурной бранью.

Позже владелец "Олимпика"отправил официальное письмо другим клубам украинской Премьер-лиги (УПЛ) с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи.