Донецкий "Олимпик" после скандала в УПЛ предложил судейскую революцию

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин отправил официальное письмо другим клубам украинской Премьер-лиги (УПЛ) с предложением на внеочередном собрании выразить коллективное недоверие главе комитета арбитров Лучано Лучи.

Кроме того, в "Олимпике" предлагают разработать программу специальных действий, которые не допустят манипуляции с судейством в будущем, а также позволить клубам УПЛ принимать участие в формировании пула арбитров.

В своем письме, которое было опубликовано в Facebook "Профутбол Digital", президент "Олимпика" Владислав Гельзин акцентировал внимание на некачественное судейство.

"Откровенный судейский произвол, который допускается почти в каждом матче УПЛ из года в год с участием всех, без исключения команд, вместо расследований и организационных выводов оправдывается и поощряется главой комитета арбитров Лучано Лучи. К сожалению, это стало возможно из-за нашей созерцательной позиции и отсутствия общей реакции на деструктивные действия футбольных чиновников", – говорится в тексте послания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гельзин призвал футбольные власти решить проблему с судейством в Премьер-лиге, заявив, что "в украинский футбол вернулся системный беспредел".

Напомним, что 6 марта донецкий "Олимпик" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу в УПЛ проиграл землякам из "Шахтера" (0:1). В этой встрече арбитры после просмотра ВАР отменили гол "Олимпика".

После поединка разъяренный Гельзин ворвался в прямой эфир телеканала "Футбол" с нецензурной бранью.