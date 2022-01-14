У скандального футболиста Селезнева в 'Минае' появился авторитетный тренер

Один из аутсайдеров украинской футбольной Премьер-лиги, "Минай", получил нового главного тренера. В пятницу, 14 января, к исполнению своих обязанностей приступил 50-летний Владимир Шаран – многолетний наставник "Александрии".

Новость сообщил официальный сайт закарпатского клуба. Пока что действие контракта со специалистом рассчитано до окончания сезона 2021/22. В тренерский штаб Шарана вошли: Вадим Чернишенко, Игорь Лучкевич, Андрей Новак и Алексей Антонович. Сегодня же состоится и первое занятие под руководством новых специалистов.

Уроженец Ивано-Франковской области Шаран сделал себе имя за время работы в "Александрии" в 2013-2021 гг. Поднял команду в Премьер-лигу, где занимал с ней и пятое, и третье места, достойно выступал в еврокубках.

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В 2007-2008 годах он уже работал на западе страны – тренировал "Закарпатье". Большую часть карьеры футболиста провел в киевском "Динамо", "Днепре", "Карпатах".

Одним из заданий тренера в "Минае" будет найти общий язык с одиозным 36-летним Евгением Селезневым. Форвард очень хочет побить бомбардирский рекорд чемпионатов Украины. Но ему еще предстоит забить семь мячей, чтобы догнать Сергея Реброва и Максима Шацких. В сезоне 2021/2022 он отличился лишь раз.

В 18 турах "Минай" набрал 10 очков и занимает 15-е, предпоследнее, место.

Как сообщал OBOZREVATEL, на футболиста Селезнева завели уголовное дело за угрозы журналисту.