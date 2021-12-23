На футболиста Селезнева завели уголовное дело за угрозы журналисту. Он ответил

Новые обороты набирает противостояние скандального футболиста "Миная" Евгения Селезнева с журналистом Андреем Сенькивом. Ведущий YouTube-канала "ТаТоТаке", которому Селезнев угрожал избиением, сообщил, что на его оппонента полиция открыла уголовное дело.

На своей странице в Facebook Сенькив рассказал, что начато уголовное производство по статье 345-1 УК Украины "Угроза или насилие в отношении журналиста". По ней предусмотрены разные виды наказания: исправительные работы сроком до двух лет, арест до шести месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет. Правда, журналиста огорчило, что дело передали из Киева в Ужгород, где было совершено правонарушение.

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Интересно, что Селезнев не стал отмалчиваться и сделал ответный ход. В интервью видеожурналу Yellow 36-летний футболист объяснил, что не собирался бить Андрея, а лишь хотел, чтобы он "ответил за клевету". В частности, за то, что поведал о его якобы участии в бурном праздновании забитого гола после матча и драке.

"Ну какая драка? Конечно, это неправда. Языком болтать каждый может. Если ты журналист, предоставь доказательства, где я был и с кем дрался...

Хотеть – не значить сделать. Я не могу хотеть [побить его]? Куда ты побежал в полицию, фу. Я не понимаю этого. Я могу извиниться – не перед трансгендером, а всей страной, что дети слышали маты. Это меня не красит. Если бы он сказал, что пишет, было бы по-другому", – объяснился бывший форвард сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Воробей высказался об угрозах Селезнева журналисту.

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