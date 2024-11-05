'У них есть злоба к нам. У нас – нет': легенда 'Спартака' набросился с обвинениями на украинцев

Бывший игрок московского "Спартака" Евгений Ловчев нелепо обвинил украинцев в якобы беспричинной злобе в отношении россиян. Лучший футболист СССР 1972 года при этом полностью поддержал агрессию своей страны, объяснив это словами "понимаю, что делает".

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Об этом Ловчев цинично заявил в эфире пропагандистской программы "Есть тема" на телеканале "Матч ТВ", пишет портал Sport24. По словам бронзового призера Олимпиады-72 и чемпиона СССР-69, россияне не испытывают негатива в отношении украинского народа.

"Я ведь один из тех, который когда-то в сборной СССР играл один сторонний, не украинец. И было 10 киевлян. Я иногда звоню туда и поздравляю с днем рождения. Они для меня все друзья. У меня и у нашего народа нет злобы к ним. А у них есть злоба к нам. Понятно, что и с нашей стороны тоже что-то делается неправильное, наверное; что-то правильное. Но я как взрослый человек анализирую и я понимаю, что наша страна делает", – сказал Ловчев.

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