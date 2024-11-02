Главный тренер российского футбольного клуба 2Drots (выступает в Медиалиге РФ) Дмитрий Кузнецов поражен ростом цен в стране. Наставник старается по--максимум экономить, но получается это не очень удачно.

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"Конечно, рост цен шокирует, особенно если говорить про одежду, обувь, коммунальные услуги. Раньше в супермаркет можно было сходить и на 1000 рублей (~$10)купить то, что необходимо на 3-4 дня, сейчас это уже 2000-2500 рублей (~$20-25). Цены растут сумасшедше. Это сколько надо зарабатывать, чтобы жить и ни в чем себе не отказывать? Это я один живу, а когда семья, умножьте все в 2-3 раза", – сказал Кузнецов в интервью РБ Спорт.

В комментариях российские болельщики затравили тренера, начав задавать ему неудобные вопрос о причинах случившегося.

"Блин, запутал совсем. Это уже рывок у нас в стране, , или нужно ещё немного потерпеть, подождать?", "Вот она СВОбода выбора на выборах", "Интересно, а что же случилось?", – интересуются любители футбола из РФ.

Кроме того юзеры интересуются, а куда резко исчезли турбопатриоты, рассказывающие, как хорошо стало жить в России?

"Так, а где же в этой ветке свидетели вставания с колен, все как один успешные бизнесмены, зарабатывающие миллион в наносекунду, все пожили в США и во всех странах ЕС сразу, убедились как там все плохо и выбрали Россиюшку? Что-то в ветках как любой ноунейм похвалит, какпохорошеламосква, от них не продохнуть, а тут где?" – не сдерживают эмоций фанаты.

Также многие болельщики с сакразмом отмечают, что пропаганда по ТВ "не может обманывать".

"Кузнецов врет. Инфляция в районе 5-7%. Нет причин не доверять этим данным", "все идет в строгом соответствии с планом", "А что не нравится? Товарищ Кхе, а это было не так давно, пугал злачным девяностыми с гиперинфляцией, и это было не так давно, так что улыбаемся и машем", – говорится в комментариях.

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