Легендарный футболист из Луганска заявил о величии России и стал посмешищем

Легендарный российский футболист Виктор Онопко похвалил инициативы РФ по воспитанию молодежи. По мнению 55-летнего уроженца Луганска, национальная команда является примером для народа.

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"Каждый миг в сборной идет на пользу и футболистам, и каждому мальчишке. Чтобы тот не стал, условно, наркоманом. Хоть сейчас стало лучше, потому что курс государства на оздоровление нации дает свои результаты", – сказал Виктор в интервью "Матч ТВ".

По мнению экс-игрока "Спартака" в России пропагандируется рождаемость

"Пропагандируется то, что в семье должны быть мама и папа. Еще бы я ввел в школьную программу изучение религии. В Испании такое есть, у нас бы тоже пригодилось. В Советском Союзе были уроки военной подготовки, что тоже важно. Я сейчас живу в Ростове, но когда гуляю в Москве, все подходят и спрашивают меня про сборную", – сказал тренер сборной России и "Ростова".

В комментариях российские болельщики высмеяли такой пафос своего соотечественника.

"И что, много напропагандировали? Рождаемость на уровне худших показателей 90-х, и убыль населения полмиллиона в год", "Пропагандируется и практикуется массовая смертность, но никак не рождаемость", "А статистика говорит, что наоборот, употребление алкоголя выросло, население сокращается", – пишут юзеры.

Многие фанаты просто посылают Онопко на три буквы.

"Он явно сам принял что то. Иначе такой бред невозможно на трезвую голову ляпнуть", – не сдерживают эмоций россияне.

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