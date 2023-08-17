"У него глаза не выбежали?" Лужный назвал основную ошибку Мудрика

Бывший украинский футболист и экс-защитник лондонского "Арсенала" Олег Лужный считает, что хавбеку Михаилу Мудрику не стоило идти в "Челси", если он не был готов там демонстрировать свой уровень. По мнению легендарного футболиста, Мудрик прекрасно понимал, куда он едет играть, и должен был быть готов и психологически, и физически.

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Лужный уверен, что Михаилу стоило переходить тогда в "Арсенал", так как эта команда ему больше подходила по стилю. Даже если "Челси" предложил лучшие финансовые условия, в "Арсенале" ему было бы легче раскрыться.

"Если он увидел контракт и сумму, которую ему будут платить, у него глаза не выбежали? Там такого нет, если ты приходишь играть в команду, ты должен быть уже готов приносить ей пользу. Конечно, пресса будет давить, потому что его трансфер обошелся в огромные деньги, ему платят большую зарплату, а он ничего не показывает. Понятно, что его будут критиковать", - цитирует Олега Романовича "Информатор".

Лужный дал совет своему соотечественнику.

"Если Мудрик чувствует, что не тянет тот уровень, он просто не должен был идти и играть в эту лигу. Можно было пойти в условную "Брешию" или "Дженоа" и там поиграть. Зарекомендовал бы себя там, тогда можно было бы уезжать в Англию", - добавил бывшая звезда "Арсенала".

Ранее Мудрик признался, что болельщики лондонского "Арсенала" были разъярены его перейти не в их команду, а в стан соседей из "Челси". Фанаты "канониров" в буквальном смысле массово набросились на футболиста с оскорблениями и желали ему смерти.

Отметим, что после матча "Арсенал" – "Челси" 2 мая полиция арестовала болельщика, который свети лазером в лицо Мудрика по ходу игры. Также нашего футболисты трибуны "Эмирейтс" освистали при выходе на замену.

15 января Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории украинского футбола.

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