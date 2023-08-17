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"У него глаза не выбежали?" Лужный назвал основную ошибку Мудрика

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
1,4 т.
Лужный Мудрик

Бывший украинский футболист и экс-защитник лондонского "Арсенала" Олег Лужный считает, что хавбеку Михаилу Мудрику не стоило идти в "Челси", если он не был готов там демонстрировать свой уровень. По мнению легендарного футболиста, Мудрик прекрасно понимал, куда он едет играть, и должен был быть готов и психологически, и физически.

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Лужный уверен, что Михаилу стоило переходить тогда в "Арсенал", так как эта команда ему больше подходила по стилю. Даже если "Челси" предложил лучшие финансовые условия, в "Арсенале" ему было бы легче раскрыться.

"У него глаза не выбежали?" Лужный назвал основную ошибку Мудрика

"Если он увидел контракт и сумму, которую ему будут платить, у него глаза не выбежали? Там такого нет, если ты приходишь играть в команду, ты должен быть уже готов приносить ей пользу. Конечно, пресса будет давить, потому что его трансфер обошелся в огромные деньги, ему платят большую зарплату, а он ничего не показывает. Понятно, что его будут критиковать", - цитирует Олега Романовича "Информатор".

Лужный дал совет своему соотечественнику.

"Если Мудрик чувствует, что не тянет тот уровень, он просто не должен был идти и играть в эту лигу. Можно было пойти в условную "Брешию" или "Дженоа" и там поиграть. Зарекомендовал бы себя там, тогда можно было бы уезжать в Англию", - добавил бывшая звезда "Арсенала".

"У него глаза не выбежали?" Лужный назвал основную ошибку Мудрика

Ранее Мудрик признался, что болельщики лондонского "Арсенала" были разъярены его перейти не в их команду, а в стан соседей из "Челси". Фанаты "канониров" в буквальном смысле массово набросились на футболиста с оскорблениями и желали ему смерти.

Михаил Мудрик

Отметим, что после матча "Арсенал" – "Челси" 2 мая полиция арестовала болельщика, который свети лазером в лицо Мудрика по ходу игры. Также нашего футболисты трибуны "Эмирейтс" освистали при выходе на замену.

"У него глаза не выбежали?" Лужный назвал основную ошибку Мудрика

15 января Мудрик перешел из донецкого "Шахтера" в "Челси" за 100 млн евро, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории украинского футбола.

Мудрик Челси

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