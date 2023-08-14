'Что я им сделал?' Мудрик впервые рассказал о том, как в Англии ему желали смерти

Болельщики лондонского "Арсенала" были разъярены решением полузащитника сборной Украины Михаила Мудрика перейти не в их команду, а в стан соседей из "Челси". Фанаты "канониров" в буквальном смысле массово набросились на футболиста с оскорблениями и желали ему смерти.

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Об этом сам Мудрик рассказал в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". По словам полузащитника "аристократов" во время выездной игры с "Арсеналом" в чемпионате Англии болельщики хозяева кричали в его адрес унизительные кричалки, а также пытались ослепить его лазером.

"Я никому не жаловался, никому ничего не говорил, но люди считают нормальным, что писать "Я хочу, чтобы ты умер" или "Не попадайся мне на глаза". Очень много писали всего. Когда играли с "Арсеналом", ты в первый раз приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс", и тебя освистывают несколько десятков тысяч болельщиков. Но что я им сделал? Я что, был в их клубе и перешел в "Челси"? Что я им сделал?" – сказал Мудрик.

Отметим, что после матча "Арсенал" – "Челси" 2 мая полиция арестовала болельщика, который свети лазером в лицо Мудрика по ходу игры. Также нашего футболисты трибуны "Эмирейтс" освистали при выходе на замену.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик отметился потрясающим трюком в товарищеском матче лондонского "Челси" с дортмундской "Боруссией".

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