СМИ назвали фантастическую зарплату Мудрика в ''Арсенале''

Восходящая звезда украинского футбола Михаил Мудрик, который близок к переходу в лондонский "Арсенал", получит многомиллионный контракт в новом клубе. 22-летний атакующий полузащитник уже согласовал условия личного контракта с "канонирами" и ждет завершения переговоров англичан с донецким "Шахтером".

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По данным известного итальянского инсайдера Николо Скиры, украинец будет зарабатывать в "Арсенале" 5,5 миллионов евро в год. Об этом журналист написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Если "Шахтер" и "Арсенал" согласуют долгожданный трансфер, Мудрик подпишет с лондонцами контракт на пять лет. В услугах молодого украинца заинтересован лично тренер команды Микель Артета. Отметим, что за англичан выступает еще один представитель нашей страны Александр Зинченко.

"Шахтер" оценивается своего футболиста в 85 миллионов фунтов (почти 100 млн евро). По информации СМИ, клубы уже согласовали общую сумму трансфера и сейчас лишь детализируют размер бонусов, которые может получить донецкий клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 января "Шахтер" поставил ультиматум, отказавшись продавать Мудрика за 62 миллионов фунтов стерлингов (70,5 миллионов евро).

Ранее лондонский клуб сделал предложение в размере около 55 миллионов фунтов стерлингов (62,5 миллиона евро). Оба варианта украинской командой были отвергнуты.

7 декабря Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

Михаил за первую команду "Шахтера" выступает с 2018 года. За это время провел 44 матча во всех турнирах. Отметился 12 забитыми мячами и сделал 17 передач. Из них 10 голов (и 8 передач) было забито в текущем сезоне.

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