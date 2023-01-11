Невозможно поверить: СМИ назвали сенсационную замену Мудрику в ''Шахтере''

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко станет одним из трансферных приоритетов донецкого "Шахтера" в случае продажи атакующего полузащитника Михаил Мудрика. 22-летний талант может уже до конца текущей недели стать игроком лондонского "Арсенала", а "горняки" уже ищут замену игроку.

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По данным спортивного аналитика из ОАЭ Мохамеда Хамада, донецкий клуб намерен попытаться приобрести Ярмоленко, который сейчас выступает в составе "Аль-Айна". Эта информация выглядит фантастической, если учесть что вингер сборной Украины многие годы выступал в составе киевского "Динамо". При этом в 2018 году Андрей заявил, что скорее закончить профессиональную карьеру, чем наденет футболку "оранжево-черных".

Отметим, что Мудрик уже согласовал условия личного контракта с лондонским "Арсеналом". СМИ выяснили, что украинец подпишет многомиллионный контракт с "канонирами" сроком на пять лет. В то же время Михаил отправился вместе с "Шахтером" на тренировочные сборы в Турцию.

Донецкий клуб оценивает своего футболиста в 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). По информации СМИ, клубы уже согласовали общую сумму трансфера и сейчас лишь детализируют размер бонусов, которые может получить донецкий клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик вышел на первое место в списке самых дорогих футболистов Украины. 22-летнего хавбека оценивают в 40 млн евро, что на 25 млн евро дороже, чем раньше.

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