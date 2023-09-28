'Творится беспредел': чемпион России потребовал от УЕФА перенести Евро-2024 U-17 в угоду РФ

Бывший защитник "Спартака" Эдуард Мор возмутился планами Швеции не пустить российских футболисток на чемпионат Европы U-17 в случае их выхода на турнир. Уроженец Селидово Донецкой области, начинавший карьеру в луганской "Заре", цинично назвал беспределом санкции в отношении страны-агрессорки.

Об этом Мор заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Двукратный чемпион России потребовал от Европейского футбольного союза (УЕФА) оказать давление на шведов или перенести чемпионат из этой страны.

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"Естественно, я надеюсь, что УЕФА проявит принципиальность, но когда столько стран заявили, что они играть не будут, сделать это будет очень сложно. Я надеюсь, что женский Евро‑2024 U‑17 перенесут из Швеции. Творится беспредел, но нам нужно показывать свою принципиальность. У меня уже даже слов нет, это уже за гранью всего, чего можно. Из позитива хочется отметить, что УЕФА хочет показать, что поддерживает Россию и хочет, чтобы мы, например, не переходили в Азию", – сказал Мор.

Накануне стало известно, что сборные Англии, Швеции, Дании, Латвии и Польши объявили бойкот России, отказавшись играть с командами из РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола осудила решение УЕФА начать процедуру возвращения российских команд в свои турниры.

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