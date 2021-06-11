Турция – Италия: онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Турция Италия

Сборные Турции и Италии в пятницу, 11 июня, проведут стартовый поединок чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матч-открытие турнира состоится в Риме, причем "скуадра адзурра" выступит в роли номинальных гостей.

Встречу примет легендарный "Стадио Олимпико". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Турция – Италия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Стадион "Стадио Олимпико" в Риме.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Увидеть матч-открытие чемпионата можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, поединок покажут "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Видео дня

В России прямой эфир из Рима организовывает федеральный Первый канал. А болельщики в Беларуси увидят стартовую встречу Евро-2020 на канале "Беларусь 5".

Сборная Италии по футболу.

ПРОГНОЗ НА ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Явным фаворитом игры считается итальянская сборная. Ставки на победу подопечных Роберто Манчини принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех Турции достигают уровня 8,00.

Футболисты сборной Турции.

СУДЬИ НА ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров, составленная из представителей Нидерландов и Франции, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит француженка Стефани Фраппар.

Судейская бригада матча Турция – Италия.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Кевин Блом.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции:

– Результат первого матча для нас невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Очень на это надеюсь. Хотел бы, чтобы мы показали свою силу уже в первой игре. Даже если потерпим поражение, нам очень важно сыграть на хорошем уровне. Участие в финальной стадии Евро – большой успех, но нам нельзя на этом останавливаться.

Тренер сборной Италии Роберто Манчини.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

– Я был настроен оптимистично, когда три года назад возглавил сборную. Сейчас оптимизма во мне еще больше, поскольку мы уже показали немало хороших результатов. Мы хотим и дальше радоваться сообща. Настрой – самый ударный. Мы безгранично уважаем команду Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. В наших ряда тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Турция: Чакыр – Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш – Йокушлу, Туфан, Чалханоглу, Юндер – Караман, Йылмаз

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Группы Евро-200.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Расписание плей-офф Евро-2020.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В финальной части чемпионатов Европы команды встречались лишь однажды. На первенстве-2000 в Бельгии и Нидерландах итальянцы добыли минимальную победу – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборных Испании и Швеции произошла вспышка коронавируса накануне старта на Евро-2020. Интересно, что в первом для себя матче турнира команды сыграют друг с другом.

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