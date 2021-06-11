Турция – Италия: онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2020

Сборные Турции и Италии в пятницу, 11 июня, проведут стартовый поединок чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матч-открытие турнира состоится в Риме, причем "скуадра адзурра" выступит в роли номинальных гостей.

Встречу примет легендарный "Стадио Олимпико". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Турция – Италия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Увидеть матч-открытие чемпионата можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, поединок покажут "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Видео дня

В России прямой эфир из Рима организовывает федеральный Первый канал. А болельщики в Беларуси увидят стартовую встречу Евро-2020 на канале "Беларусь 5".

ПРОГНОЗ НА ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Явным фаворитом игры считается итальянская сборная. Ставки на победу подопечных Роберто Манчини принимаются с коэффициентом 1,50.

Ничья оценивается котировкой 3,80. А показатели на успех Турции достигают уровня 8,00.

СУДЬИ НА ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Обслуживать встречу будет бригада арбитров, составленная из представителей Нидерландов и Франции, которую возглавляет Данни Маккели. Помогать ему будут лайнсмены Хессел Стеегстра и Ян де Врис. Роль четвертого рефери исполнит француженка Стефани Фраппар.

Кроме того, на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам, за работой которой будет следить Кевин Блом.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Шенол Гюнеш, главный тренер сборной Турции:

– Результат первого матча для нас невероятно важен. Ничья или победа изменят положение дел в группе. Очень на это надеюсь. Хотел бы, чтобы мы показали свою силу уже в первой игре. Даже если потерпим поражение, нам очень важно сыграть на хорошем уровне. Участие в финальной стадии Евро – большой успех, но нам нельзя на этом останавливаться.

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

– Я был настроен оптимистично, когда три года назад возглавил сборную. Сейчас оптимизма во мне еще больше, поскольку мы уже показали немало хороших результатов. Мы хотим и дальше радоваться сообща. Настрой – самый ударный. Мы безгранично уважаем команду Турции. Это классная команда с сильными игроками. Но мы должны думать, прежде всего, о себе. В наших ряда тоже имеются блестящие исполнители, у нас есть дух.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Турция: Чакыр – Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш – Йокушлу, Туфан, Чалханоглу, Юндер – Караман, Йылмаз

Италия: Доннарумма – Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Кьеза, Иммобиле, Инсинье

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В финальной части чемпионатов Европы команды встречались лишь однажды. На первенстве-2000 в Бельгии и Нидерландах итальянцы добыли минимальную победу – 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборных Испании и Швеции произошла вспышка коронавируса накануне старта на Евро-2020. Интересно, что в первом для себя матче турнира команды сыграют друг с другом.