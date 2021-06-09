В сборной Испании произошла вспышка коронавируса перед стартом на Евро-2020

Капитан сборной Испании Серхио Бускетс, а также центральный защитник команды Диего Льоренте сдали позитивные тесты на коронавирус перед стартом Евро-2020. Оба игрока уже покинули расположение "фурии рохи" и отправились на самоизоляцию.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Испании. О том, что Бускетс заразился COVID-19, стало известно в понедельник, а Льоренте свой позитивный ПЦР-тест сдал накануне. При этом в испанской команде ожидают новых случаев коронавируса у игроков.

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Отметим, что на Евро-2020 сборная Испании сыграет в группе Е. Ее соперниками станут Швеция, Польша и Словакия. Первую встречу на турнире подопечные Луиса Энрике проведут 14 июня со скандинавами, которые также столкнулись с COVID. В их составе положительные тесты сдали нападающий Деян Кулушевски и полузащитник Матиас Сванберг.

Напомним, открытие чемпионата Европы по футболу состоится в пятницу, 11 мая, а в стартовой игре встретятся сборные Италии и Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, соперник сборной Украины команда Нидерландов понесла еще одну серьезную потерю накануне старта Евро-2020. Именно с "оранжевыми" подопечные Андрея Шевченко проведут стартовый матч 13 июня.