Турецкий гранд, который бунтовал против поездки в Россию, улетел в Санкт-Петербург на турнир

Футбольный клуб "Фенербахче" разместил у себя в соцсетях видео отъезда в Россию. С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге состоится предсезонный турнир "Кубок PARI Премьер", где кроме турецкого гранда сыграют местный "Зенит", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Нефтчи".

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В составе 19-кратного чемпиона Турции есть и нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко.

27 июня иностранные игроки "Фенербахче" во главе с Джеко выступили против поездки в страну-агрессора. Комментируя свое решение босниец заявил, что "солидарен с народом Украины в это непростое время".

Ранее сборная Боснии и Герцеговины в полном составе отказалась выходить на товарищеский матч с россиянами, который планировали провести 19 ноября минувшего года в Санкт-Петербурге. В итоге федерация футбола БиГ была вынуждена отменить спарринг с представителями страны-агрессора.

Напомним, президент "Фенербахче" Али Коч, который отказывался извиниться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию".

В минувшем сезоне во время матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" фанаты "Фенербахче" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина. Позже на матче Лиги Европы с киевлянами поклонники "канареек" устроили новую пророссийскую провокацию – они позировали с флагом страны-агрессора.

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