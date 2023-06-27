Солидарны с Украиной: футболисты турецкого гранда отказались играть на турнире в России

Легионеры стамбульского "Фенербахче" отказываются участвовать на международном турнире в Санкт-Петербурге, который с 1 по 15 июля организовывает "Газпром". Кроме турецкого клуба на соревнования заявились местный "Зенит", азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена звезда".

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По данным портала Fotospor иностранные игроки "Фенербахче" во главе с боснийским новичком Эдином Джеко выступают против поездки в страну-агрессорку в то время, пока она продолжает вести преступную войну против Украины. "Я солидарен с народом Украины в это непростое время", – прокомментировал звездный нападающий.

Ранее сборная Боснии и Герцеговины в полном составе отказалась выходит на товарищеский матч с россиянами, который планировали провести 19 ноября минувшего года в Санкт-Петербурге. В итоге федерация футбола БиГ была вынуждена отменить спаринг с представителями страны-агрессорки.

Напомним, президент "Фенербахче" Али Коч, который отказывался извиниться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию".

В минувшем сезоне во время матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" фанаты "Фенербахче" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина. Позже на матче Лиги Европы с киевлянами поклонники "канареек" устроили новую пророссийскую провокацию – они позировали с флагом страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол.

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