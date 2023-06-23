Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя 'единственным, кто защищает Россию'

Президент стамбульского "Фенербахче" Али Коч выразил свое восхищение сотрудничеством с санкт-петербургским "Зенитом", а также возможностью провести тренировочные сборы в России. Глава турецкого клуба добавил, что всегда защищал страну-агрессора в Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

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Об этом Коч заявил в комментарии изданию Fotospor. По данным издания, президент "Фенербахче" отправляет свою команду в Санкт-Петербург для того, чтобы заполучить контракт с "Газпромом", пытаясь перетянуть россиян, которые ранее объявили о сотрудничестве с "Бешикташем", на свою сторону.

"Я был единственным, кто защищал Россию в ЕСА. Я придаю большое значение отношениям с "Зенитом", – сказал Коч.

Эти слова главы стамбульского клуба не стали неожиданностью. В минувшем сезоне во время матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" фанаты "Фенербахче" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина. После этого Коч заявил, что не намерен извиняться перед украинцами за инцидент.

Позже на матче Лиги Европы с киевлянами поклонники "канареек" устроили новую пророссийскую провокацию – они позировали с флагом страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол.

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