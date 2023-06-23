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Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию"

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
2,9 т.
Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя 'единственным, кто защищает Россию'

Президент стамбульского "Фенербахче" Али Коч выразил свое восхищение сотрудничеством с санкт-петербургским "Зенитом", а также возможностью провести тренировочные сборы в России. Глава турецкого клуба добавил, что всегда защищал страну-агрессора в Ассоциации европейских клубов (ЕСА).

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Об этом Коч заявил в комментарии изданию Fotospor. По данным издания, президент "Фенербахче" отправляет свою команду в Санкт-Петербург для того, чтобы заполучить контракт с "Газпромом", пытаясь перетянуть россиян, которые ранее объявили о сотрудничестве с "Бешикташем", на свою сторону.

Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию"
Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию"

"Я был единственным, кто защищал Россию в ЕСА. Я придаю большое значение отношениям с "Зенитом", – сказал Коч.

Эти слова главы стамбульского клуба не стали неожиданностью. В минувшем сезоне во время матча Лиги чемпионов с киевским "Динамо" фанаты "Фенербахче" скандировали имя российского диктатора Владимира Путина. После этого Коч заявил, что не намерен извиняться перед украинцами за инцидент.

Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию"
Президент клуба, отказавшийся извиняться перед Украиной, пафосно назвал себя "единственным, кто защищает Россию"

Позже на матче Лиги Европы с киевлянами поклонники "канареек" устроили новую пророссийскую провокацию – они позировали с флагом страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА и ФИФА "ждут, когда же вновь" Россия вернется в мировой футбол.

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