Сборная Украины прилетела в Нидерланды: опубликованы фото

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Футбол
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Сборная Украины прибыла в Амстердам

Сборная Украины прибыла в Амстердам, где в воскресенье, 13 июня, подопечные Андрея Шевченко проведут первый матч на Евро-2020 против Нидерландов. Встреча состоится на "Йохан Кройфф Арене".

Игроки и тренерский штаб прилетели чартерным рейсом. Снимки были опубликованы на странице Украинской ассоциации футбола в Instagram вечером в пятницу, 11 июня.

Украинские футболисты прибыли в Амстердам
Команда Шевченко первый матч на Евро-2020 сыграет против Нидерландов
Видео дня

В финальную заявку на Евро-2020 Андрей Шевченко включил 26 футболистов. Детальнее со списком можно ознакомиться тут.

Матч Украины с Нидерландами рассудит немецкая бригада арбитров, которую возглавит Феликс Брых. Ранее он дважды судил поединки желто-синих.

Тарас Степаненко
С Нидерландами Украина сыграет 13 июня
Андрей Шевченко и Марлос

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Группы Евро-2020.
Расписание группового этапа Евро-2020.
Расписание плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо Нидерландов сборная Украины сыграет на Евро-2020 против Австрии и Северной Македонии в группе С. Во всех матчах наша команда намерена играть на победу.

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