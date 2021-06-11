Нападающий "Динамо" о матче с Нидерландами: Украина будет играть только на победу

Форвард "Динамо" Артем Беседин заверил, что сборная Украины против Нидерландов будет играть только на победу. Это касается и всех остальных матчей на Евро-2020.

В комментарии изданию ua-football.com футболист заявил, что "выходить и играть на ничью – это неправильно". По его словам, команда Андрея Шевченко сейчас активно тренируется и готовится к поединку.

"Мы провели очень хорошую работу, а тренерский штаб донес до каждого игрока, что от него требуется на поле. И каждый отлично представляет себе свои игровые функции", – сказал Беседин.

Нападающий также заявил об очень высоких амбициях желто-синих: "Мы хотим пройти, как можно дальше. Сборная Украины против любого соперника будет играть только на победу".

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Напомним, у 25-летнего Беседина лишь 19 декабря 2020 года закончился срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ровно год он не выходил на поле в официальных матчах.

В минувшем сезоне форвард успел провести 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых забил 6 голов. С начала 2021-го за сборную Украины Беседин сыграл в трех матчах (лишь раз в стартовом составе), голов не забивал.

В распоряжении Андрея Шевченко есть еще два форварда: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) и Артем Довбик ("Днепр-1"). Из-за травмы на турнир не попал Жуниор Мораес ("Шахтер"). Скорее всего, со старта будет выходить Яремчук, который в текущем году в 5 матчах за сборную забил 2 гола.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина сыграет против сборных Нидерландов, Австрии и Северной Македонии в группе С. Первый матч пройдет в воскресенье, 13 июня.

Евро-2020 начнется уже в пятницу, 11 июня. Матчем-открытием Евро-2020 станет поединок сборных Турции и Италии. OBOZREVATEL проведет текстовую онлайн-трансляцию.