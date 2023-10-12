'Трудные времена': УЕФА впервые отреагировал на войну в Израиле, но отказался делать это публично

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин назвал бессмысленным актом насилия нападение на Израиль со стороны палестинской группировки ХАМАС. Функционер выразил свою поддержку стране, которая пострадала от немотивированной агрессии.

Об этом Чеферин написал в письме руководству Израильской футбольной ассоциации (ИФА). Его копию на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, опубликовал журналист Роб Харрис. Корреспондент корпорации Sky Sports особо подчеркнул, что никаких публичных заявлений со стороны УЕФА из-за новой войны в Европе не было.

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"Это невероятная трагедия, боль и горе глубоко резонируют во всем футбольном сообществе… Я молюсь, чтобы эти глубокие раны зажили. Молюсь за мир, где нет места таким бессмысленным актам насилия. Я пишу, чтобы выразить нашу глубокую скорбь, узнав о трагических актах насилия, которые произошли на прошлой неделе в Израиле, в результате которых погибли невинные люди. Мое сердце со всеми жертвами и их семьями в эти трудные времена", – отметил Чеферин.

Отметим, что из-за войны в Израиле УЕФА перенес ближайшие матчи национальной сборной страны в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

Ранее стало известно, что боевики ХАМАСа был убит известный израильский футболист Лиор Асулин. 43-летний экс-форвард вместе с друзьями отмечал свой день рождения на музыкальном фестивале в кибуце Реим.

Как сообщал OBOZ.UA, племянник знаменитого футболиста Йоси Бенаюна убил трех нападавших во время атаки боевиков ХАМАСа. У самого победителя Лиги Европы случился настоящий шок из-за новостей об этом.

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