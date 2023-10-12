Шестой день войны в Израиле: ЦАХАЛ нанес новую серию ударов по сектору Газы, Байден выступил с заявлением. Ключевые факты

Армия обороны Израиля ночью 12 октября начала новую волну авиаударов по сектору Газы, нанося их по многим целям, принадлежащим ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что стремятся полностью уничтожить эту террористическую группировку, которая напала на страну в минувшие выходные.

На шестой день войны в Тель-Авив приедет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы выразить израильскому народу американскую поддержку. Сам лидер Штатов Джо Байден накануне назвал нападение боевиков на Израиль "самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Ночью четверга в южном кибуце Нахаль Оз, недалеко от границы с сектором Газы, звучали сигналы тревоги о предполагаемом проникновении дронов. Террористическая группировка ХАМАС заявила, что запустила несколько БПЛА по Израилю во время боевых действий на юге.

Видео дня

В ЦАХАЛ же опубликовали видео удара по отражению террориста, выявленного в море, кадры поражения многоэтажного здания, используемого террористической организацией "Исламский джихад", а также видео удара по объектам ХАМАС в секторе Газы.

Как пишет Times of Iisrael, по данным министерства здравоохранения прибрежного анклава, управляемого боевиками, за последние несколько часов в результате ночных авиаударов ЦАХАЛ по сектору Газы якобы погиб 51 палестинец и еще 281 был ранен.

На этом фоне в Израиль собрался с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что направляется с "очень простым и ясным посланием от имени президента Штатов и всего американского народа", которое заключается в том, что Вашингтон поддерживают Тель-Авив.

Политик встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими высокопоставленными чиновниками.

По данным некоторых СМИ, украинский лидер Владимир Зеленский якобы тоже рассматривает возможность поездки в Израиль. Целью называют намерение продемонстрировать солидарность Украины со страной, которая тоже оказалась в состоянии войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты ближневосточного центра Le Beck предполагают, что Израиль ждет очень продолжительный конфликт на пяти фронтах. В частности, Тель-Авив якобы оказался на пороге войны не только с ХАМАС, но и с палестинцами с Западного берега Иордана, Ираном, Сирией и Ливаном.

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