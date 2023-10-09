'Смирился, что все кончено': знаменитый футболист рассказал, как его племянник убил трех нападавших во время атаки ХАМАС

Бывший футболист английских "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала" Йоси Бенаюн испытал шок из-за нападение террористов ХАМАСа на его родственников в Израиле. Победитель Лиги Европы-2013 восхитился мужеством своего племянника, который сумел ликвидировать троих боевиков.

Об этом Бенаюн заявил в комментарии порталу ynet.co.il. Бывший тренер национальной сборной Израиля рассказал, что в субботу потерял связь со своей сестрой Ройтель и ее семьей, которые проживают в кибуце Бари, а позже стало известно о ранении мужа его родственницы.

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"Я шокирован, у нас произошло одно большое чудо. Они прятались целый день, отец был ранен выстрелами в поле, а мальчик-герой ликвидировал террористов дома. Из-за полученных сообщений и потери связи я чуть не упал в обморок, слава Богу, они справились. Я пережил самый тяжелый день в своей жизни. Я уже смирился с тем, что все кончено, но тут произошло чудо благодаря моему племяннику-герою", – подчеркнул Бенаюн.

Ранее футболист сборной Украины Виктор Цыганков выразил свою солидарность с народом Израиля. Также на нападение террористов отреагировал защитник донецкого "Шахтера" Став Лемкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 октября из сектора Газы по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Стоит отметить, что палестинские террористы целенаправленно убивают мирных жителей Израиля. В соцсети опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Более того, боевики ХАМАС издеваются над телами погибших людей.

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