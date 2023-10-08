Племянник известного футболиста-чемпиона убил трех нападавших во время атаки ХАМАС

Племянник знаменитого израильского футболиста Йоси Бенаюна, состоящий в пехотной бригаде "Голани", оказался в эпицентре террористической атаки ХАМАС в субботу, 7 октября. Как сообщает sports.walla.co.il, сын сестры двукратного чемпиона Израиля и экс-главного тренера израильской национальной команды, ликвидировал троих террористов.

Четвертый террорист бросил в дом гранату, что вызвало пожар, однако семье удалось скрыться. После этого на место прибыла группа военных, которые помогли им бежать.

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Сестра Беньона живет со своей семьей в кибуце Бари, одном из мест, пострадавших от серьезного нападения. Зять Баньона получил осколочное и пулевое ранения, но смог убежать и скрылся в поле. Позже его нашли военные и смогли доставить в госпиталь, где тот перенес операцию.

43-летний Бенаюн блистал на футбольных аренах в 2000-2010 годах. С 2002 по 2005 он провел 101 матч за испанский "Расинг", забив 21 гол. После этого до 2014 года играл в Англии, выступая за "Вест Хэм" (63 матча/ 8 забитых мячей), "Ливерпуль" (92/18), "Челси" (8/1) и "Арсенал" (19/4).

В 2014-м вернулся на родину, где с "Маккаби" из Хайфы выиграл Кубок Израиля.

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