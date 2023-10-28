Трубин отбил пенальти, но пропустил детский гол, стоивший 'Бенфике' победы. Видео

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провел неоднозначный поединок 9-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Каза Пии". Встреча завершилась вничью 1:1.

"Орлы" первыми открыли счет в матче, отметившись на 44-й минуте после ювелирного удара Жоау Мариу.

На 52-й минуте Флорентину сбил соперника в своей штрафной и Клаудио Перейра назначил 11-метровый удар. Исполнять наказание взялся Фелиппе, но вратарь сборной Украины угадал направление.

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Победный результат держался вплоть до 81-й минуты. Гаиска Ларрасабаль убежал в контратаку и с очень острого угла пробил между ног Трубину. Украинец не успел сложиться, пропустив в достаточно простой ситуации.

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