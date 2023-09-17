Голкипер сборной Украины пропустил скандальный гол в дебюте за "Бенфику". Видео

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин неудачно дебютировал за "Бенфику". 22-летний футболист вышел в стартовом составе на гостевой матч 5-го тура чемпионата Португалии против "Визелы".

При счете 2:0 в пользу "Бенфики" главный судья встречи назначил скандальный пенальти. На повторе четко видно, что футболист "Визелы" сам зацепился нога за ногу, симулировав нарушение правил.

Несмотря на то, что на игре присутствовал VAR, назначение 11-метрового отменено не было. Удар четко реализовал Саму, разведя Трубина и мяч по разным углам ворот.

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В комментариях болельщики из Лиссабона возмущены такими действиями судейской бригады.

Трубин за эту игру получил от авторитетного статистического портала Sofascore самую низкую оценку в команде среди всех игроков стартового состава - 6.7.

За весь поединок Анатолий сделал 1 сейв, совершил 25 касаний, и реализовал 23 из 25 выполненных пасов (92%).

Главный тренер чемпиона Португалии Роджерт Шмидт позитивно прокомментировал дебют украинца.

"Он очень хороший вратарь, у него большой потенциал, и мы в нем уверены, но когда игрок приходит в середине сезона, всегда трудно решить, когда лучше всего дать ему сыграть. Мы дали ему несколько недель, чтобы привыкнуть к своим товарищам по команде, обрести уверенность и прийти в форму. Моментов на выход у него было не так много, но он очень хорошо владел мячом. Для Трубина было очень важно играть , потому что, когда ты играешь, ты становишься частью команды. Для него это был очень хороший день, и мы счастливы", – цитирует немецкого наставника пресс-служба "Бенфики".

Как сообщал OBOZREVATEL, Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. В составе "горняков" Анатолий сыграл 94 матчах во всех турнирах, пропустив 94 гола. 39 поединков Трубин завершил "в сухую".

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