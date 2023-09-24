Трубин спас 'Бенфику', отбив пенальти в чемпионате Португалии. Видео

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин спас свою команду от гола в 6-м туре чемпионата Португалии по футболу. 22-летний голкипер сборной Украины в ключевой момент парировал удар с 11-метрового в поединке против "Портимоненсе".

На 60-й минуте при счете 2:1 главный рефери наказал "Бенфику" за нарушение в своей штрафной. Исполнять пенальти взялся бразильский полузащитник Рилдо, но украинец угадал направление удара.

Трубин смог парировать "выстрел", а на добивании своего вратаря подстраховали защитник, не дав "Портимоненсе" затолкать мяч в ворота.

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Окрыленные такими действиями украинца, его одноклубники устроили штурм ворот соперника. Через 6 минут Давид Нерес забил третий гол, сняв все вопросы о победителе.

Это был четвертый пенальти в ворота Трубина в трех играх за "Бенфику" и первый, который он отбил.

После этой игры "орлы" вышли на второе место в турнирной таблицы чемпионата Португалии. От лидирующего "Порту" подопечных Роджера Шмидта отделяет одно очко.

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