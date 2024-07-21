Украина на футбольном турнире Олимпиады-2024: кто соперники и будет ли играть против нащих Месси

До старта олимпийской сборной Украины на Играх в Париже остается всего несколько дней. Там наша сборная будет впервые играть на футбольном турнире и следует внимательно взглянуть на будущих соперников. Для многих зрителей сам турнир – что-то загадочное, а тут еще и жребий сразу подбросил в группу фаворита Аргентину. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать о соревнованиях и почему сборная Ротаня - претендент на выход из группы.

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Ирак – первый олимпийский соперник

Ирак не так часто попадает на Олимпийские Игры, а когда заскочит, то изредка преодолевает первый же этап. За 5 попыток им удалось только дважды пройти в плей-офф – в 2004-м была лучшая попытка. Тогда футбольные иракцы были действительно фантастическим коллективом и боролись за бронзу, которую проиграли Италии. Последняя попытка на ОИ была в 2016-м - азиатцы снова застряли на стадии группы. В этом году команда квалифицировалась, заняв третье место в Кубке Азии.

Известно о сборной Ирака не так много. В составе преимущественно игроки собственного чемпионата и только 4 представителя европейских турниров. Это Амин (второлиговый немецкий "Айнтрахт"), Аль-Имам (третьелиговый шведский "Олимпик") и Хассан (второлиговый нидерландский "Де Графсхап"). Есть еще Хуссейн Али – единственный, кто играет в топовом чемпионате, он представляет "Херенвен" из Эредивизи.

Украинцам следует быть внимательными с Ясимом – в этом году 20-летний нападающий изредка покидал поле без забитого мяча в матчах за сборную, а на Кубке Азии вообще стал лучшим бомбардиром с 4 голами. Он еще один из главных ассистентов в сборной Ирака. Да и за родной клуб за сезон забил 9 голов, сыграв всего 7 матчей.

С Ираком мы категорически обязаны брать 3 очка. Это не только наш первый соперник в группе, это наш первый соперник на футбольных Олимпиадах, поэтому мотивация должна быть на максимальном уровне. Ротань, комментируя старт розыгрыша, сказал, что:

"В первую очередь мы должны как можно лучше подготовиться к Олимпиаде, а на самих Играх будем ставить задачу поэтапно. Первая цель – достойно сыграть с Ираком в стартовом туре. Будем работать на максимуме, чтобы достичь результата, который нас устроит. Мы хотим прославлять Украину, чтобы нас все запомнили и поняли, что происходит в нашей стране. - Руслан Ротань, тренер олимпийской сборной Украины

Марокко – настраиваемся на 3 очка?

Марокко давно играет на Олимпийских Играх: в 1956 году страна получила независимость, а уже в 1964-м впервые была представлена на турнире. Но ни разу за столь богатую историю, команда не проходила в плей-офф. В Париж марокканцы квалифицировались как победитель юношеского Кубка африканских наций. До этого их не было на футбольной Олимпиаде 12 лет – и первым соперником будет сразу Аргентина. Мы вторые и, по классике групповых матчей, должны брать 3 очка, чтобы ехать на игру против латиноамериканцев с уверенностью.

Тренер команды Тарик Сектиуйи заявил – Марокко ставит перед собой задачу пройти в плей-офф. Он отметил, что все команды сильны и могут составить конкуренцию, однако мечта заключается именно в преодолении групповой стадии. И это при том, что марокканский коуч, как и Ротань, пострадал от нежелания клубов отпустить своих игроков.

"В этих условиях сложно собрать свой состав. Отсутствие одного футболиста требует просмотра тактики и влияет на всех других игроков, а также на остов команды. Ограничения также связаны с травмами некоторых спортсменов, что еще больше осложнило нашу работу". - Тарик Сектиуйи, тренер олимпийской сборной Марокко

В составе команды не так много известных игроков, но нескольких нужно опасаться: это представители топовых грандов. К примеру, нападающий "Бетиса" Эззальзули (стал лучшим бомбардиром на КАФ), Беграуи из французского "По", Сайбари (один из лидеров атаки "ПСВ"). А еще – Бушуари (Сент-Этьен), Эль-Хилали ("Эспаньол"), Салах ("Ренн").

Помочь Украине может опыт личной встречи с Марокко. В марте наша U21 выиграла 1:0 товарищеский матч. Тогда играли или были на скамье Крупский, Брагару, Батагов, Хлань, Павлюк и Краснопир – все вызваны в лагерь ОИ. А Очеретько тогда вообще забивал. Мышечная память полузащитника в этой встрече очень пригодится.

Аргентина – самая страшная команда группы

Аргентина действительно грозный соперник. Даже до того, как вы узнаете звезды в составе, следует отметить, что за последние 20 лет они дважды выигрывали футбольные Олимпиады. Руководит командой Хавьер Маскерано, опирающийся в основном на игроков команд обеих Америк по чемпионатам Аргентины, Мексики и США. С европейского континента вызваны Эссе ("Олимпиакос"), Отаменди ("Бенфика"), Симеоне ("Атлетико"), Бельтран ("Фиорентина"), а также Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), который может добавить на свою полочку еще один трофей.

Легенду Лионеля Месси тоже ждали в Париже, в рамках трех слотов для возрастных игроков. Коуч подчеркнул - дверь для нападающего всегда открыта. Однако сам игрок отказался из-за чрезвычайной занятости: начало соревнований 24 июля, а Лео только 15 числа отыграл финал Копа Америка. Более того – даже получил травму. А еще не будет танцев имени вратаря Мартинеса, его не отпустила "Астон Вилла". Еще вне Игр Барко, Валеру и Гарначо.

Почему Аргентина фаворит? Мощные игроки собственного чемпионата и мегаопытные европейцы. А еще Маскерано, который и помог выиграть эти два золота на Олимпиадах! В прошлый раз в Токио (2021) аргентинцы тоже были, но вылетели еще на групповом этапе. Говорят, в этом году команда очень злая и хочет наконец забрать себе золотые медали, поэтому также пригласили именитого тренера. Как противостоять аргентинцам и побороться за второе место квартета? Ротань ставит на молодежь – по его словам, когда на соревнования приезжают молодые спортсмены, то у них есть жажда победы. Тренер уверен: у наших юных футболистов будет желание бежать, играть и проявить себя. В тех условиях, в которых коуч собирал состав, именно это и должно двигаться к результату.