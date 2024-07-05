Украина впервые сыграет в футбол на Олимпиаде. В чем разница от традиционного футбола и станет ли дебют успешным

Через несколько недель начинается Олимпиада-2024 и ее собственный футбольный праздник. Олимпийская сборная Украины будет представлена там впервые. Нас никогда не было на Играх, поэтому самое время разобраться, что за турнир там играют. Чем он отличается от Евро или Мундиаля? Какие требования к игрокам? Какие правила соревнований? Рассказывает OBOZ.UA.

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Почему на Олимпиаде играют в футбол?

Время от времени может возникнуть вопрос – зачем нам футбол еще и на Олимпиаде? Есть ведь куча внутренних соревнований, Чемпионат мира, клубные чемпионаты, разнообразные международные соревнования (европейская или азиатская ЛЧ, Суперкубки, Клубный чемпионат мира). Да что далеко ходить – соревнования начинаются через считанные недели после завершения Евро и Копа Америка!

Впервые футбол появился в олимпийской программе 124 года назад, во второй в новейшей истории Олимпиаде ; кстати, тоже в Париже. С тех пор никакие летние игры не проходили без игры с мячом. Проблемка произошла только в 1932-м - тогда в Лос-Анджелесе для футбола просто не нашлось места, ведь популяризация нового соревнования под названием "Чемпионат мира" вышла на первое место. Примечательно, что в 1900 и 1904 между собой играли не страны, а клубы! Многие называют это выставочными матчами, однако официально отсчет футбола на ОИ ведут именно от этих спаррингов.

Европейское доминирование было очень долгим: вплоть до 1992-го года! Среди сборных только Уругвай брал медали 24-го и 28-го; все остальные выигрывали Германия, Венгрия, Британия, Польша, Югославия или Испания. Но в 1996 году произошла кардинальная революция: золото забирают только страны Африки или Южной Америки. Тогда Нигерия обыграла Аргентину 3:2. И уже 28 лет золотые медали футбольных олимпийских турниров среди мужчин европейским командам могут только присниться.

Относительно игроков есть жесткие ограничения

Олимпийский футбол – это больше о достижениях, чем о пафосе. Поэтому там делают ставку на развитие характеристик игрока и его становление как атлета, а не на победу в соревнованиях. К примеру, на ОИ-2024 играть могут только футболисты, рожденные после 1 января 2001 года. Относительно профессиональных игроков определенное время действовал жесткий всесторонний запрет. Ослабление произошло только в конце 90-х, но тогда ввели ограничения - в каждой команде могут быть только 3 возрастных футболиста. К примеру, французы позвали ветерана Ляказетта.

Кратко о правилах

В целом они отвечают нашим традиционным представлениям: на ОИ футбольный турнир проводится в соответствии с правилами ФИФА. Две команды по 11 игроков играют на травяном поле 90-минут – два тайма по 45. Разве что заявка здесь меньше – может быть только 18 игроков.

Набирают их, как и в профессиональном футболе, вызывая из клубов. Однако с этим проблема: Олимпиада уже сколько лет проводится одновременно с Евро и Копа Америка, поэтому найти клуб, который даст своему представителю играть всегда и везде очень сложно. С каждой игрой такого уровня приходит риск повреждений или даже травм, а перед новым сезоном он может быть просто незаменимым. Да и лечить придется на собственной базе. Драгоценное удовольствие, на которое идет не каждый клуб. И чем статуснее он, тем сложнее бывает договориться.

Украина может претендовать на красивый дебют

Больше внимания будет к первому выступлению нашей команды. Сборная Украины завоевала себе путевку на Игры - и Ротань очень придирчиво относится к собственной заявке. Проблем у него множество: иностранные клубы почти никому не дают разрешение на поездку в Париж, да и не все украинские клубы готовы идти на встречу. "Шахтер" не пустил Судакова; Трубина тоже не будет ("Бенфика" категорична), поэтому тренерский штаб ждет решения "Динамо" - там должны отпустить Нещерета. Интересная ситуация сложилась с "Рухом": команда никого не хотела отдавать на Олимпиаду, однако Краснопир, Сыч и Федор все же вызваны и, похоже, уедут. А еще нужно пригласить трех возрастных и опытных игроков.

Хотя атмосфера в команде отличная: прямо перед началом подготовки к Играм мы провели товарищеский турнир Maurice Revello, где легко дошли до финала и смогли по пенальти одолеть команду Кот-д'Ивуара. На Олимпиаде наши соперники в группе – Аргентина, Ирак и Марокко. Здесь не будет таблицы 3-х мест, как на Евро, дальше выходят только первые два места. Должны сразу играть на максимум и выигрывать с первой попытки.

Еще среди сложных соперников – Египет, Бразилия, США, Япония. С европейского континента следует обратить внимание на Францию: в ее составе заявлены Заир-Эмери, Диаките, Тель, Барколя, Олисе и Тюрам. Еще сложнее будут испанцы, потому что там на поле появятся Кубарси, Гарсия, Баэна, Барриос, Итурбе.

Будет и женский футбол. Но без Украины

Женский футбол начали играть с Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. Абсолютное лидерство держит сборная США – у них 4 золота (три из них брали подряд). Рядом Германия - у них только одна победа на этих соревнованиях, однако еще есть 3 бронзовые медали. Также по разу выигрывали Канада и Норвегия. Для женского футбола, в отличие от мужского, ограничений по выбору игроков не ставят. На ОИ едут 12 женских команд: там будут Испания, США, Австралия и Колумбия, год назад зажигавшие на женском ЧМ.

Женской олимпийской сборной Украины пока нет. Основная команда имеет свои звездные игроки, но там успехов пока не хватает - только один раз выходили на Евро, на ЧМ никогда не квалифицировались.

Когда начало?

Соревнования по футболу на летних Олимпийских играх стартуют 24 июля. Футбол является одним из немногих видов спорта, который из-за большого количества матчей стартует к церемонии открытия. Продлятся они вплоть до 10 августа. Будут принимать игры 7 городов: Париж, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Марсель, Нант и Ницца. Больше матчей, ожидаемо, пройдет на "Парк-де-Пренс" в столице Франции - это будет игра-открытие, несколько игр этапов, а также мужской и женский финалы.

Украина на дебютной Олимпиаде начнет выступления матчем 24 июля - первыми встретимся с командой Ирака. Далее ждем Марокко, а в конце группового этапа – грозная сборная Аргентины.