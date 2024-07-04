Позор клубов или жестокая реальность? Украина назвала состав на футбольный турнир ОИ, отказавшись от звезд

Жаркое украинское лето продолжается - после Евро нас ждет новый футбольный турнир. Первая в истории игра на Олимпиаде будет очень важной для команды Ротаня, но есть проблема – некому играть! Коучу не удается выпросить игроков ни в Украине, ни у иностранных клубов! В чем проблема? Сыграем ли мы тогда на ОИ? OBOZ.UA собрал все детали по соревнованиям.

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Заявка появилась довольно неожиданно

УАФ на днях сообщила: олимпийская сборная Украины 7 июля отправится во Францию, где в рамках подготовки к Олимпиаде проведет два товарищеских поединка. И именно там ожидали услышать финальный состав олимпийской сборной Украины на ОИ. но тренер Руслан Ротань определился уже сейчас – заявку неожиданно объявили днем среды:

Именно эти 22 игрока будут разминаться во время тренировочного сбора против олимпийских сборных Египта и Парагвая. Это некая возможность почувствовать будущих соперников с разных континентов. Примечательно, что в команду коуч вызвал только одного игрока, находившегося и на чемпионате Европы. Это Таловеров – центрбек из "ЛАСКа". Относительно возрастных квот - на Олимпиаду отправятся два футболиста, рожденные ранее 1.01.2003: тот же Максим Таловеров и хавбек Дмитрий Крыськив.

Звездных легионеров в сборной не будет

Ротаню собирал склад по крохам. Особенно когда команды не шли на встречу, а те, кто хотел играть, свое разрешение от родного клубы не получили. Тренер подчеркнул – лидеров смогли заменить другими не менее качественными игроками на определенных позициях.

Например, многие вопросы были относительно позиции голкипера. "Бенфика" не дала разрешение Трубину, потому что вратарь провел два матча на Евро и почти полный сезон в Португалии. Ждали и Нещерета – но его не пустил уже украинский клуб.

Очень сложно с командами АПЛ. "Челси" сохраняет Мудрика в Лондоне, чтобы он наработал взаимодействие с новым тренером Мареской. Но хорошо – Михаил травмирован после Евро. Однако "Брентфорд" тоже направил письмо, что Ермолюка в состояние олимпийской сборной не отпустят. И это при том, что у него пока нет большого количества матчей за пчел. Не менее важный для "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный рассматривался как основной защитник и национальной команды, и олимпийской. Но он один из немногих футболистов, кто открыто смог объяснить свой отказ:

"Знаю, что Украина впервые вышла на этот турнир, он очень важен. Понимаю, как это для страны важно. Но если я поеду на Олимпиаду, то пропущу подготовку к сезону, восстановлению и отдыху. Не говорю, что это критично, но очень важно .Потому что сезон в Англии - целый год работаешь, еженедельно почти игра. - Илья Забарный, защитник сборной

Украинские клубы – основа, которая сложно шла на контакт

Когда Ротань понял, что ждать результата и разрешений по поводу легионеров бесполезно, он начал договариваться с украинскими клубами. Да и этот процесс оказался не менее сложным: многие были категоричны и не позволяли двинуться в Париж ни одному исполнителю. К счастью, тренерский штаб имел большой лонг-лист и по многим переговорам завершились успешно – в заявке 20 игроков из украинских команд.

Начнем с грандов, потому что их решения тщательно изучают и соперники сборной, и соперники по еврокубкам. "Динамо" дало только двух футболистов – Михайленко и Брагару. А вот Ваната и Бражка заблокировали; киевляне рано стартуют в ЛЧ и будут нуждаться в своих лучших игроках. По Нещерету уговорить Шовковского и компанию не удалось. Отыграли июньский турнир, но также не попали Тарас Михавко и Назар Волошин, а также Константин Вивчаренко.

"Шахтер" отпустил 5 футболистов в олимпийскую сборную - это скелет команды. Разрешили поехать Сикану, Криськиву, Фесюну, Очеретько и Сигееву. Даже тренер Пушич сказал, что клуб не обязан отпускать игроков, но дебютным участием на турнире можно. А вот Судакова не будет – его берегут ради УПЛ и ЛЧ.

Интересная история с "Рухом". Весной мы слышали, что команда никого не отдаст для ОИ, но уже сейчас известно – Ротань рассчитывает на троих игроков. Вызвали Краснопира, Сыча и Федора. Они присоединятся к футболистам в Париже в середине июля, а сейчас проводят занятия со своим клубом. Так же работает Батагов из "Зари" - пока на собрании, а во Францию приедет в конце июля.

Не смогли получить разрешение на ОИ еще два игрока. К примеру, "Полесье" запретило поездку полузащитнику Александру Назаренко. Он должен стать одним из футболистов по квоте "более 23 лет", но тренер житомирцев Ашур не дал игроку зеленый свет. Все из-за тех же еврокубков – команда готовится к дебютной Лиге конференций, а травма Макуана ограничивает их в выборе исполнителей. Синчука из "Металлиста" - одного из лучших игроков предолимпийского турнира - также не приняли участие в Олимпиаде. В сети даже были шутки, что пришло время Коноплянки и Мандзюка.

Проблема Ротаня не только в футболистах

Тренер олимпийской сборной Руслан Ротань высказывался по поводу состава еще в середине июня - были непростые переговоры с клубами. Но, как мы увидели, большинство иностранных команд футболистов на Олимпиаду не отпустили. Даже отечественные структуры молчали критически долго:

"К сожалению, могу сказать, что не вижу особого желания у большинства клубных представителей помогать олимпийской сборной. Официальный повод у клубов есть - Олимпиада проходит не в даты ФИФА. Но не забывайте, в какое время мы живем и играем. Помним, что государственные интересы тоже нужно учитывать". - Руслан Ротань, тренер олимпийской сборной Украины

Когда и с кем играем на Олимпиаде-2024?

24.07: Ирак - Украина

20:00, Лион

27.07: Украина - Марокко

18:00, Сент-Этьен

30.07: Украина - Аргентина

18:00, Лион