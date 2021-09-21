Тренеры избили футболистов битой и стульями за просьбу выплатить зарплату

Игроки футбольного клуба "Сурхан" из Узбекистана Акром Ходжаев и Жавохир Эсонкулов заявили, что их побили тренеры после просьбы выплатить зарплату. Как написала у себя в Instagram жена Эсонкулова Рушана Мирсадыкова в течение полугода они просили сумму , которую футбольный клуб должен был выплатить по контракту.

По началу спортсменов "кормили завтраками", а затем просто послали на три буквы. Тогда Акром и Жавохир приехали в офис клуба, где на дверях оставили подобное матерное послание.

Видео дня

Через неделю тренер пригласил футболистов приехать в контору, якобы за обещанной зарплатой, но никаких денег, они не увидели. Вместо этого Ходжаева и Эсонкулова начали пытать.

Узбекских игроков били стульями и битой, угрожали зарезать отверткой или повесить. После экзекуции их переодели в чистые футболки, уничтожив улики.

В конце, по словам Мирсадыковой, пострадавшим пригрозили "не рыпаться", так как им никто и ничего не поможет из-за того, что руководство футбольной команды „крышуют" с администрации президента Узбекистана.

Рушана добавила видео, на котором Эсонкулов сообщает правоохранителям, что его избивали четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси во время товарищеского хоккейного матча между игроками 2008 года рождения тренер одной из команд кулаками воспитывал своего подопечного