В Беларуси тренер избил своего хоккеиста во время матча. Видео

В Беларуси во время товарищеского хоккейного матча между игроками 2008 года рождения тренер одной из команд кулаками воспитывает своего подопечного. Видео с инцидентом, снятое очевидцем на матче "Шахтер" – "Химик", было опубликовано в Instagram издания Tribuna.by.

В ролике видно, как во время перерыва наставник "Шахтера" энергично бьет свого подопечного по лицу. По сообщению местных СМИ, тренером оказался Артем Горанин.

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В одном из своих интервью Горанин признавался, что в команде всё очень строго с нарушениями и драки запрещены.

Единственное, что бывает это небольшие перепалки, когда кто-то кого-то ударит по шлему и не более.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на матче детских команд чемпионата Украины по хоккею тренер одного из коллективов вместо того, чтобы разнимать завязавшуюся потасовку, стал избивать детей.

Инцидент произошел в Одессе между командами мальчиков 2008 года рождения "Морские волки" и "Кривбасс".