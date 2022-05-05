newspaper

Тренер "Зенита" назвал "грустной новостью" отстранение России от турниров УЕФА

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
8,9 т.
Тренер 'Зенита' назвал 'грустной новостью' отстранение России от турниров УЕФА

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сдержанно отреагировал на отстранение российских команд на будущий сезон от международных турниров. По словам специалиста, футболисты и тренеры никак не могут повлиять на руководителей Европейского футбольного союза (УЕФА), принявших такое решение.

Об этом сам Семак рассказал в интервью официальному сайту "Зенита". Он отметил, что игроки должны сфокусироваться на своих обязанностях.

Футболисты "Зенита" отмечают чемпионство.

"Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы должны делать свою работу. Конечно, это грустная и неприятная новость, все хотят играть – не только "Зенит", но и другие клубы, сборные. Должны фокусироваться и ориентироваться на том, что мы можем делать и что зависит от нас. От нас – каждый день выходить на поле, выполнять те обязательства, которые есть. Работать каждый день, чтобы становиться лучше и сильнее", – сказал Семак.

Видео дня
Россия исключена из Лиги наций.

Напомним, российские клубные команды не будут участвовать в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину.

Россию изолировали от мирового футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по футболу в составе московских "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили устроил истерику из-за дисквалификации российских команд. В свою очередь бывший президент московского "Локомотив" Илья Геркус предложил РФ перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). А олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал разогнать команды РФ.