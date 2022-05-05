Тренер 'Зенита' назвал 'грустной новостью' отстранение России от турниров УЕФА

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак сдержанно отреагировал на отстранение российских команд на будущий сезон от международных турниров. По словам специалиста, футболисты и тренеры никак не могут повлиять на руководителей Европейского футбольного союза (УЕФА), принявших такое решение.

Об этом сам Семак рассказал в интервью официальному сайту "Зенита". Он отметил, что игроки должны сфокусироваться на своих обязанностях.

"Есть вещи, которые от нас не зависят. Мы должны делать свою работу. Конечно, это грустная и неприятная новость, все хотят играть – не только "Зенит", но и другие клубы, сборные. Должны фокусироваться и ориентироваться на том, что мы можем делать и что зависит от нас. От нас – каждый день выходить на поле, выполнять те обязательства, которые есть. Работать каждый день, чтобы становиться лучше и сильнее", – сказал Семак.

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Напомним, российские клубные команды не будут участвовать в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по футболу в составе московских "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили устроил истерику из-за дисквалификации российских команд. В свою очередь бывший президент московского "Локомотив" Илья Геркус предложил РФ перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). А олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал разогнать команды РФ.