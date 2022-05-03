Чемпион СССР 1965 и 1969 по футболу в составе "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили резко высказался в адрес Европейского футбольного союза (УЕФА) после отстранение российских команд от Еврокубков. Член комитет по этике РФС попросил передать в УЕФА, что все "члены, которые голосовали за исключение - они паскудные мрази и продажные шкуры".

Кавазашвили считает, что всех сотрудников Европейского союза будут проклинать наследники за такое действие против России.

"Они забыли, что такое спорт. Спорт – честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию! Мы без них не пропадем, наше руководство найдет, что придумать. Например, создадут с дружественными нам странами свои олимпийские игры, свой чемпионат мира, азиатскую Лигу чемпионов и так далее", – заявил чиновник РФС.

Видео дня

Кавазашвили заявил, что все в мире ошибаются, если думают, что РФ пропадет без выступлений в Европе.

"Мы возьмем тайм-аут, пусть в и течение 5 лет. Мы добьемся того, что нас будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА", – цитирует 81-летнего экс-футболиста "РБ Спорт".

Российские болельщики высмеяли такой "ура-патриотизм" своего соотечественника.

"А когда вас позовут обратно, вы не соглашайтесь. Пусть весь мир встает на колено, и извиняется перед великой Россией. Пока год не простоят! А, то и два... Нечего на нашего вождя напраслину наводить. Он правильным путем двигает страну вперед! И все его решения стратегически верны!" – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники футбола из России назвали своего президента Владимира Путина виновным в том, что страна как минимум на один сезон лишилась возможности выступать в еврокубках. Фанаты назвали такую ситуацию "полной задницей".