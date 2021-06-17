Тренер Северной Македонии заявил, что намерен победить Украину на Евро-2020

Сборная Северной Македонии будет играть исключительно на победу в матче против Украины. Команда, которая впервые пробилась на чемпионат Европы, намерена выйти в плей-офф Евро-2020.

Такое громкое заявление сделал главный тренер македонской сборной Игор Ангеловский на пресс-конференции перед поединком с украинцами, передает УАФ. Матч, напомним, состоится 17 июня в Бухаресте. OBOZREVATEL проведет онлайн трансляцию.

"Мы должны действовать на полную мощность, ведь мы выступаем на Евро. Только тогда мы сможем достичь хорошего для нас результата. Мы приехали на Евро, чтобы выйти в плей-офф. И у нас есть эти шансы. Мы не чувствуем давления, у нас есть мотивация, и мы будем играть только на победу", – сказал Ангеловский.

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Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о сильных сторонах Северной Македонии, отметив, что его подопечные тоже настраиваются на победу.

Напомним, матчи Евро-2020 покажет телеканал "Украина".

Как писал OBOZREVATEL, Украина в первом матче на Евро-2020 проиграла Нидерландам, хотя сумела дважды поразить ворота фаворитов группы С.

Македонцы тоже первый свой матч проиграли. Австрия их одолела со счетом 3:1.