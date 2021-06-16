Шевченко сделал заявление перед матчем против Северной Македонии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что в матче Евро-2020 против Северной Македонии нельзя позволить сопернику контратаковать. Он подчеркнул, что необходимо будет сыграть крайне аккуратно.

По словам наставника "желто-синих", у македонцев очень физически сильная команда, которая имеет свой стиль игры. Они играют по схеме с пятью защитниками, тремя полузащитниками и двумя нападающими, отметил Шевченко в эфире программы "Великий футбол".

"Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне, а также креативно в атаке. Нужно соблюдать определенный баланс, чтобы не дать им возможность контратаковать, менять ход направления наших атак. Контролировать мяч. Большую роль будет играть реализация моментов. У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита. Попытаемся контролировать мяч и создавать моменты", – сказал тренер.

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Также Шевченко обратился к украинским болельщикам, заявив, что для сборной крайне важна их поддержка.

Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом матче на Евро-2020 Украина уступила Нидерландам, хоть и сумела забить два ярких гола.

Против Северной Македонии украинцы сыграют 17 июня. Затем их будет ждать поединок против Австрии.

Македонцы впервые в своей истории пробились на чемпионат Европы. Они стартовали с поражения от австрийцев, хотя были близки к сенсации.