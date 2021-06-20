Тренер сборной Австрии: мы нашли слабости украинцев и будем их использовть

Главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода заявил, что знает ключи к победе в поединке против Украины. Наставник признался, что он с помощниками хорошо знаком с украинской командой, в которой собраны игроки с высоким индивидуальным мастерством.

Фода отметил, что нащупал слабые места в игре "желто-синих" и сделают все возможное, чтобы выиграть поединок в понедельник.

"Мы жаждем победы в каждой встрече. Но всегда есть соперник, который имеет целью то же. Но, как и у каждой команды, в украинском есть слабости. Мы их нашли и будем использовать. Мы должны искать свободные места на поле и улучшить свое продвижение к воротам соперника. В последнем матче нам не хватало заключительной передачи. Это будет ключом к улучшению атакующей мощи сборной Австрии", – цитирует Фоду УАФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко эмоционально отреагировал на вопрос журналиста о том, что в предстоящем поединке Евро-2020 его подопечные будут пытаться разыграть ничью с Австрией.

Напомним, что матч за выход в плей-офф чемпионата Европы по футболу между Украиной и Австрией состоится в понедельник, 21 июня.

Уже были опубликованы названия телеканалов, которые покажут встречу.

Также появился неожиданный прогноз букмекеров.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".