Тренер 'Реала' определился с судьбой Лунина после травмы основного вратаря

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин выйдет в стартовом составе мадридского "Реала" на первый матч нового футбольного сезона, в котором "сливочные" в субботу, 12 августа, сразятся с "Атлетиком" из Бильбао в принципиальном противостоянии. При этом в столичном клубе пока не уверены, будут ли выходить на трансферный рынок после тяжелой травмы бельгийца Тибо Куртуа.

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Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, информирует портал El Espanol. Итальянский специалист выразил полное доверие нашему соотечественнику, отметив, что вся команда верит в его мастерство, которое должно помочь ему достойно заменить основного голкипера.

"Я хочу пожелать Куртуа скорейшего выздоровления и подбодрить Лунина, так как мы очень уверены в нем. Мы знаем, что он большой талант, но ему не хватает опыта. Он будет набирать его день за днем, игра за игрой. Доверие к Лунину полное. В ближайшие дни мы будем думать, стоит ли пополнять состав еще одним вратарем. Лунин будет играть в субботу. В тот момент, когда стало известно о травме Куртуа, мы подумали о том, чтобы дать Лунину такую ​​возможность", – сказал Анчелотти.

Напомним, Куртуа порвал крестообразные связки и выбыл минимум до апреля. "Реал" рассматривает возможность приглашения нового вратаря. Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как Лунин спорит с тренером вратарей мадридцев во время тренировки.

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