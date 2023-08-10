На замену россиянину: лидер сборной Украины переходит в итальянский клуб

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский близок к возвращению в чемпионат Италии. 30-летний полузащитник французского "Марселя" решил покинуть команду спустя всего лишь полгода после перехода из "Аталанты", так как не вписывается в планы нового тренера.

Видео дня

По данным известного журналиста Николы Скиры, о чем он пишет на своей странице в социальной сети Twitter, Малиновский согласовал контракт с середняком Серии А "Торино". В туринской команде Руслан станет заменой россиянину Алексею Миранчуку, который вернулся из аренду в ту же "Аталанту".

Украинский хавбек должен подписать соглашение с "Торино" до 2026 года. По договору, Малиновский будет зарабатывать в Италии два миллиона евро в год. Туринцы ведут переговоры об аренде нашего футболиста с правом выкупа. При этом Руслан получил более выгодное с финансовой точки зрение предложение от стамбульского "Бешикташа", однако отклонил его.

Отметим, что в минувшем сезоне украинец сыграл за "Марсель" 23 матча во всех турнирах и забил два мяча. Один из них в ворота чемпиона ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин переходит в легендарный европейский клуб, на который наложено знаменитое проклятье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!