Конкурент Лунина в 'Реале' получил страшную травму за два дня до старта чемпионата Испании

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил тяжелую травму на одной из тренировок команды. 31-летний конкурент украинца Андрея Лунина порвал переднюю крестообразную связку колена.

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Об этом информирует официальный сайт "сливочных". В ближайшие дни бельгийцу будет сделана операция. Срок восстановления от подобных повреждений составляет минимум полгода. Теперь мадридская команда намерена срочно выйти на трансферный рынок, так как тренер команды Карло Анчелотти не очень доверяет Лунину, а старт нового сезона назначен на 12 августа.

По данным испанских СМИ, главным фаворитом на переход в "Реал" считается 32-летний воспитанник мадридского "Атлетико" Давид Де Хэа, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из "Манчестер Юнайтед". Кроме того, ранее "королевский клуб" контактировал с вратарем лондонского "Челси" Кепой Аррисабалагой.

В то же время травма Куртуа может повлиять на статус Лунина, который может получить шанс побороться за место основного вратаря команды. Напомним, украинец перешел в мадридский клуб в 2018 года. За это время он сыграл за "Реал" лишь 17 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как Лунин спорит с тренером вратарей мадридцев во время тренировки.

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