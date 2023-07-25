Ругался и бросал вещи: вратарь сборной Украины устроил разборки с тренером 'Реала'. Видео

Футболист сборной Украины Андрей Лунин вступил в перепалку с тренером вратарей мадридского "Реала" Луисом Льописом во время тренировочного занятия. Наш соотечественник открыто выразил недовольство претензиями в свой адрес со стороны наставника и даже эмоционально бросил на газон манишку.

Видео дня

Соответствующее видео на своем YouTube-канале опубликовало авторитетное издание Marca. На кадрах видно, что Льопис остался недовольным одним из эпизодов тренировочного занятия и свое негодование начал высказывать Лунину. Украинец в ответ начал спорить с тренером, качать головой и приводить аргументы в собственную защиту.

В один из моментов Андрей отошел в сторону и бросил на газон тренировочную машинку. Вернувшись к наставнику, запасной вратарь мадридского клуба начал поправлять экипировку, демонстративно игнорируя эмоциональный спич испанца. Затем Лунин вновь включился в перепалку с тренером, разводил руками и что-то тому доказывал.

За всем этим наблюдал бельгийский №1 "Реала" Тибо Куртуа. Он никак не вмешивался в разговор своего сменщика и Льописа, однако с улыбкой реагировал на всю ситуацию.

Отметим, что Лунин стал игроком "Реала" летом 2018 года, подписав контракт на шесть лет. За это время он сыграл лишь 17 матчей за мадридцев во всех турнирах, пропустив 19 мячей.

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