Тренер Мальты сделал Мудрика виновником поражения от Украины в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Мальты Микеле Марколини назвал полузащитника "Челси" Михаила Мудрика главной причиной поражения своей команды от Украины в матче отборочного турнира Евро-2024. По словам специалиста, вингер "сине-желтых" постоянно создавал давление на оборону его подопечных.

Слова Марколини передает "Суспільне Спорт". Наставник мальтийцев отметил, что благодаря активности Мудрика сборная Украины сумела переломить ход игры при счете 0:1 не в свою пользу. Сначала Михаил заработал пенальти, после которого команда Сергея Реброва вышла вперед, а под занавес встреч отличился сам.

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"Мудрик – невероятный игрок. Мы проиграли, потому что он постоянно представлял опасность, заработал пенальти, забил гол. Вот почему такой клуб, как "Челси", многое ему платит. Это футбол, такие игроки как он делают разницу – и он сегодня сделал разницу. Досадно проиграть первый тайм со счетом 1:2, особенно с двумя пропущенными голами. Очень досадный автогол, где наш игрок был абсолютно один задел мяч и он закатился в ворота. А тогда пенальти, но я считаю, что эпизод с пенальти – это техника и умение Мудрика, бегущего с мячом очень быстро", – сказал Марколини.

Добавим, что после этой победы и успеха Англии в игре с Италией "сине-желтые" вернулись на второе место в группе С. Наш сайт опубликовал все расклады, как украинцам выйти на чемпионат Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 октября сборная Украины с голом с 40 метров обыграла команду Северной Македонии в отборе к Евро-2024.

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