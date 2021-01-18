В Украине зафиксировали первые жалобы из-за нарушения языкового закона, который вступил в силу с 16 января 2021 и определил украинский первоочередным языком для обслуживания потребителей.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, пишет "Радио Свобода ". Всего поступило около сотни обращений, уточнил он.

"По части из них мы, очевидно, будем принимать меры государственного контроля. Есть реакция общества на несоблюдение языкового законодательства на отдельных интернет-сайтах, во время общения в общественном транспорте с пассажирами. Ну, и кроме всего прочего, это жалобы, связанные с внешней рекламой", – заявил языковой омбудсмен.

По его словам, грубых нарушений языкового закона зафиксировано пока не было.

Креминь предположил, что количество жалоб значительно возрастет после окончания локдауна одновременно с открытием заведений общепита.

Уполномоченный по защите государственного языка выразил надежду на проведение информационной кампании и разъяснений от СМИ о том, как должна работать ст. 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", что, по его мнению, должно дать эффективный результат.

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