Трансферное молчание, ценой в чемпионство? Почему 'Шахтер' продал Сикана и Зубкова, но никого не покупает

С начала года лагерь донецкого "Шахтера" покинули уже пять футболистов. Все они оказали значительное влияние на игру команды и были важной частью клубной системы. Но на смену им пока нет ни одного реального претендента, разошлись только слухи. OBOZ.UA изучал вопрос и разбирается, хватит ли горнякам времени и возможностей для восполнения пробелов в составе?

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Из "Шахтера" ушли важные игроки

Сикан покинул горняков внезапно, прямо во время сборов. Более ста матчей, 5 трофеев, 31 мяч и 9 ассистов. Его карьера за украинского гранда была разной, но за это время точно запомнится банка в ворота "Динамо" и победный гол против "Барселоны". Он уже не смог помочь в игре против французов и готовился к дебюту за "Трабзонспор". Прошло без первого гола, но есть травма. Когда форвард вернется к игре – непонятно. Следом за Сиканом отправился еще один игрок. Зубков провел последние матчи в ЛЧ и упаковывает чемоданы в Турцию – его переход в тот же "Трабзонспор" уже оформлен, о чем сообщил тренер клуба. Рекордное подписание за 7.5 миллионов в их истории. Похоже, караденизы хотят посоревноваться за еврокубковую зону с помощью украинской наигранной связки. Статус середняка чемпионата их не устраивает.

Самой громкой историей зимы стало завершение 15-летней донецкой саги в карьере Степаненко: полузащитник, после 439 матчей, 25 трофеев и более ста матчей в качестве капитана, перешел в турецкий "Эюпспор". 35-летний футболист, наверное, повторит судьбу Срны – он уже сказал, что немного поиграет и подумает, что будет дальше. С такими словами нельзя исключать возвращение Тараса в руководящую деятельность в донецком клубе. Также покинули стан украинского чемпиона Франьич и Келси. Оба так и не стали главными для "Шахтера", поэтому расставание с ними не стало болезненным, хотя и обнажило определенные дыры в составе.

Даже после столь количественного ухода футболистов, охота не прекращается. Левый защитник Азаров проявил себя активной атакующей интеграцией в игру горняков, особенно в январских матчах. Он сам заявил, что летом им интересовались "Наполи", "Болонья" и "Селтик", однако донецкий клуб отверг все предложения по 22-летнему защитнику. Важность Иракли ощутимо возросла в этом сезоне, где Пушич пытается придать гибкости игровой схеме, поэтому игрока будут беречь всеми силами и в это трансферное окно. Также закрыли путь для "Марселя", который хотел открыть переговоры по Матвиенко.

Интересуется ли кем-то "Шахтер"?

Традиционно, зимнее окно было всегда активным у "Шахтера": мы видели по крайней мере одно новое лицо. Еще до большой войны были приобретены Нерес и Тобиас, после них – Резник, Гочолейшвили и Келси, ровно год назад – Кевин и Марлон. Но пока на вход к горнякам никто не записывается. Есть отдельные разговоры, только они за уровень слухов не выходят.

Например, СМИ приписывают "Шахтеру" огромный интерес к молодому центрбеку Диего Арройо - представитель боливийского "Боливара", дебютировавший этой осенью. У него нет достаточно игр, чтобы объективно оценить качество, только 3 выступления с одним ассистом. Да и футболисту всего 19 лет. Традиционная схема для украинцев, хотя трансфер столь неопытного игрока вызовет вопрос от фанатов.

К вечеру воскресенья появились первые сообщения о реальных переговорах. Журналист Виктор Лесса сообщил, что есть усиление в нападение: на стадии спринта переговоры о форварде Кауа Элиасе. Он играет за "Флуминенсе", провел там полсотни матчей и забил 8 голов. Качество игрока солидное, 18-летний футболист оценен Transfermarkt в 9 млн евро.

Также в сети писали об интересе к игроку "Вест Гема" Гильерме, но помешали сложные условия. Сменить АПЛ на УПЛ для него было бы странным шагом. Потому переговоры далеко не зашли. Условия бразильского вингера, другие предложения и сумма, запрошенная молотобойцами, окончательно закрыли все возможности для перехода. Среди более реальных подписаний в атакующую линию – Клемент Мзизе, представитель Танзании и клуба "Янг Африканс". Он зажег в африканской ЛЧ, чем и смог привлечь внимание украинцев.

Пишут об активности "Шахтера" и на Балканах. Местные СМИ сообщают о первом предложении "Хайдуку" - охотятся на центрбека Доминика Прпича. Он лишь на год старше упомянутого Арройо, но имеет больше опыта: второй сезон за хорватов, почти 20 матчей в текущем сезоне, два ассиста. Защитник взаимозаменяем, поэтому клуб готов его отпустить. Но туда, где будет лучшее предложение. Придется соперничать с испанцами.

Украинское трансферное окно открыто еще больше месяца, до 11 марта. "Шахтер" в еврокубковой кампании заработал более 40 миллионов евро - это достаточно для восполнения потерь. Но куда и кого покупать?

Лига чемпионов показала главные пробелы состава

Проблем у "Шахтера" много. Разобрали нападение, неуверенность на отдельных позициях и переменчивая сыгранность. Пушич сказал, что начинается новая эра, поэтому будет больше ставки на молодежь. Именно они будут получать больше опыта, чтоб играть важные матчи.

С голкипером всё хорошо, Резник показал топ-уровень в Лиге чемпионов. Но этого не было бы, если бы не защитники: сколько раз в первых 6 турах Этапа лиги они либо ошибались позиционно, либо отдавали плохой пас, либо теряли мяч на ровном месте под прессингом. Кого-то одного невозможно выделить, но самые большие вопросы к Матвиенко. "Шахтеру" нужен защитник с боевым характером, который сможет выдерживать длительное давление.

Вместе с голкипером есть еще одна позиция, где горнякам никого не надо покупать - опорная зона. По крайней мере, это подчеркнул Срна: по его словам, вместо Степаненко есть Крыськив, Марлон и Назарина. А вот эта же зона уже в другой вектор – вопрос: Судаков так и не показал игры на 150 миллионов, по-настоящему завестись ему удалось только в январских играх Лиги чемпионов. В Украине все будет нестись, как всегда. Но если ЦАПа не продадут летом, а дончане не зацепятся за первое место, придется преодолевать квалификацию Лиги Европы. Там предстоит стать лидером команды с первого матча.

У "Шахтера" есть неплохие вингеры, Кевин и Педриньо разыгрались в ЛЧ после сборов. Вот только дальше проявить себя нужно будет в УПЛ, чтобы сразиться за сохранение титула чемпиона. Кевин отметился дебютным голом в ЛЧ, что в этом сезоне станет для него мотивацией. Но все равно пустота в нападении остается – нужно заменить Сикана и Зубкова. Лишь гибкости бразильцев будет маловато: травма любого из них сделают состав непредсказуемым.